Принимаю только личную беседу и личные извинения. У него есть мой телефон, пускай набирает и говорит, что у него вообще такое произошло. А то там кто-то ему наговорил, кто-то ему что-то сделал. Какие-то детские истории. А когда запахло жареным — включает заднюю, — сказал Плющенко «Спорт-Экспрессу».

По словам Плющенко, мужчина должен отвечать за свои слова. Он добавил, что прежде чем высказывать в его адрес гадости, надо было взвесить все за и против. Теперь фигурист ждёт от Железнякова звонка, чтобы тот повторил ему свои извинения лично.

Ранее хореограф из группы заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе Алексей Железняков заявил, что его последний конфликт с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко спровоцирован ложной информацией.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Железняков написал, что некие люди «наговорили на Евгения», из-за чего хореограф «пришёл в ярость» и вызвал Плющенко на поединок.

Как сообщалось, Железняков, в социальной сети обратился к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко с угрозами. Специалист захотел подраться с фигуристом на ринге без правил, а также заткнуть ему его «неблагодарный поганый рот». Плющенко принял вызов. При этом двукратный олимпийский чемпион отметил, что даже не знает, как выглядит Железняков, писал NEWS.ru.