Роднина упрекнула Плющенко в слабости 

"Не знаю, зачем нужно давить на арбитров. Жалуются только слабые. В фигурном катании есть золотое правило: тренеры и участники соревнований не обсуждают работку судей. Для таких случаев есть руководство команды — оно может написать протест", — сказала Роднина.