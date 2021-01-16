Роднина упрекнула Плющенко в слабости 

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Ирина Роднина прокомментировала жалобы Евгения Плющенко на судейство во время чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске. Об этом сообщает "Чемпионат".
По ее словам, тренеры и спортсмены не должны аппелировать к судьям.
"Не знаю, зачем нужно давить на арбитров. Жалуются только слабые. В фигурном катании есть золотое правило: тренеры и участники соревнований не обсуждают работку судей. Для таких случаев есть руководство команды — оно может написать протест", — сказала Роднина.
Ранее сообщалось, что были объявлены даты проведения национального командного турнира по фигурному катанию.