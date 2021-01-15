Роднина — о недовольстве Плющенко судейством: «Жалуются только слабые» 

«Не знаю, зачем нужно давить на судей. Жалуются только слабые. В фигурном катании есть золотое правило: тренер и спортсмен не обсуждают работу судей. Для таких случаев есть руководство команды — они могут написать протест. Есть даже определенная форма и правила», — цитирует Роднину «Чемпионат».