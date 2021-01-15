Роднина — о недовольстве Плющенко судейством: «Жалуются только слабые» 

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на слова двукратного олимпийского чемпиона, ныне тренера Евгения Плющенко, который после победы фигуриста группы Этери Тутберидзе Марка Лукина на Кубке Москвы обвинил судей в предвзятости.
«Не знаю, зачем нужно давить на судей. Жалуются только слабые. В фигурном катании есть золотое правило: тренер и спортсмен не обсуждают работу судей. Для таких случаев есть руководство команды — они могут написать протест. Есть даже определенная форма и правила», — цитирует Роднину «Чемпионат».