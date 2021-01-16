"Если у вас есть вопросы, позвоните. Например, спросите по поводу Алины Загитовой, как и куда я ее приглашала. Это проще, чем сливать какие-то переписки в социальных сетях. Великие тренерские штабы и должны вести себя как великие", — сказала Рудковская.