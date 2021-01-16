Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, заявила о том, что устала конфликтовать с представителями школы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
Об этом сообщает Sport24. По ее словам, заинтересованные люди специально сталкивают лбами школу "Ангелы Плющенко" вместе с тренерским штабом Тутберидзе.
"Если у вас есть вопросы, позвоните. Например, спросите по поводу Алины Загитовой, как и куда я ее приглашала. Это проще, чем сливать какие-то переписки в социальных сетях. Великие тренерские штабы и должны вести себя как великие", — сказала Рудковская.
Ранее Ирина Роднина прокомментировала жалобы Евгения Плющенко на судейство во время чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске.