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Дочь Тутберидзе отметила 18-летие: сюрприз от возлюбленного и стихи от мамы 

Sport24 и ещё 6 7 часов назад
Диана Дэвис стала взрослой.
16 января дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис отметила свое совершеннолетие. Фигуристка начинала спортивную карьеру в одиночном катании, но по совету мамы перешла в танцы. В прошлом сезоне в паре с Глебом Смолкиным Диана заняла третье место на юниорском первенстве России, а также отобралась на юниорский ЧМ и в финал Гран-при по своему возрасту. Начало нового сезона дуэт пропустил из-за травм.
В день своего 18-летия Диана поблагодарила Глеба за подарок. Судя по постам в соцсетях, пару связывают не только рабочие, но и романтические отношения.

«Спасибо тебе за особенный праздник. Ты самый лучший», — написала Дэвис в инстаграме, прикрепив фотографии сюрпризов партнера.

Глеб подарил Диане медведя, букет цветов, а также украсил зеркало совместными фото.
На следующий день Диана выложила еще одно фото с Глебом, подписав его двумя эмодзи — сердцем и зацелованным лицом.
Если приглядеться к елке, то можно заметить, как хвойное дерево украшают большие буквы D и G — так начинаются имена партнеров.
Сам Смолкин тоже сделал пост, выложив несколько совместных снимков.

«Сегодня у самой красивой, доброй, нежной, заботливой и талантливой девочки день рождения!

Дишик, я от всего сердца поздравляю тебя с 18-летием… Оставайся всегда такой же трогательной, впечатлительной и прекрасной!» — написал Глеб.

Диана — единственный ребенок Этери Тутберидзе. И знаменитый тренер очень трепетно относится к дочери, помогая ей с проживанием в США (пара тренируется у Игоря Шпильбанда в пригороде Детройта Нови, штат Мичиган).
Судя по постам в инстаграме, Этери Георгиевна встретила день рождения Дианы в Америке. А свое поздравление опубликовала в стихах.

«Любимая моя доченька, поздравляю тебя с Днем Рождения!Здоровья и счастья тебе. Пусть Ангелы тебя оберегают, И я буду молиться за тебя. Глаза красивые пусть слез не знают, Ведь у меня такая ты одна», __ — написала Тутберидзе.

На этом посты Этери Георгиевны не закончились. Тренер выложила в инстаграм видео, где Диана и Глеб катаются по льду замерзшего озера в городе Уолд Лейк (штат Мичиган).
Участники чемпионата мира среди юниоров показали номер под композицию El Tango De Roxanne из голливудского фильма «Мулен Руж» 2001 года.
Вместе с ребятами на льду был и тренер пары Игорь Шпильбанд, который сделал общее селфи.
В кадре появился и новый член семьи Дианы и Глеба — маленький белый пес Труман породы мальтийская болонка. Ребята даже завели инстаграм питомцу, где за сутки появились семь публикаций. Возможно, Труман — один из подарков на день рождения Дианы.
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Комментарии 1
Фигурное катание , Видео , Игорь Шпильбанд , Глеб Смолкин , Этери Тутберидзе
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