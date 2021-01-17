«Меня называли сексом на коньках» 

Расцвет спортивной карьеры восточногерманской фигуристки Катарины Витт пришелся на 1980-е. Она взяла два золота Олимпиады, четыре раза победила на чемпионате мира и шесть раз — на европейском первенстве. Привлекательная внешность и некоторый эпатаж гарантировали Витт популярность и за пределами катка. Для выступлений она часто выбирала очень откровенные наряды, что возмущало судей, но восхищало болельщиков. Playboy хотел видеть Катарину на обложке, Дональд Трамп оставлял ей свой номер телефона, а журналисты приписывали спортсменке романы с лидером ГДР Эрихом Хонеккером и голливудским актером Дэнни Хьюстоном… Но что скрывалось под оберткой красивой жизни секс-символа мирового спорта? Историю легенды фигурного катания вспоминает «Лента.ру».

«Я голодала и тренировалась по семь часов в день»

Катарина Витт родилась 3 декабря 1965 года в Фалькензе, ГДР, в бедной семье. В спорт она пришла в пять лет. Тогда в стране действовала правительственная программа по отбору талантов и воспитанию нового поколения чемпионов, и Катарина в числе тысяч детей была распределена в спортивную школу. Фигурное катание стало первой ее секцией, и сразу выяснилось, что у нее есть способности. От природы девочка имела сильный толчок, развитую координацию и была очень выносливой. Кроме того, она отличалась довольно крепким телосложением — а это в фигурном катании никогда не приветствовалось.

Правительственная программа предусматривала лишь то, что все дети без исключения могут попробовать себя в спорте. При этом в школах был жесточайший отсев: государство не могло оплачивать занятия тем, у кого не было перспектив. Витт все отборы выдерживала.

В 11 лет Катарина попала в группу известного тренера Ютты Мюллер. Специалист славилась жесткостью, если не жестокостью, зато умела выводить спортсменов на мировой уровень. Собственную дочь Габи Зейферт Ютта сделала двукратной чемпионкой мира и серебряным олимпийским призером 1968 года, еще одна ее воспитанница Аннет Петч выиграла Олимпиаду-1980. Витт еще и не мечтала о том, чтобы одерживать такие победы, а Мюллер видела в ней лучшую фигуристку поколения. Поэтому в свойственной ей манере ученицу не жалела.

Катарина вспоминала: «Фрау Мюллер постоянно давила на нас, использовала грубые слова, заставляла делать один и тот же прыжок по десять тысяч раз. Меня она называла жирной дойной коровой, не давала есть. Утром, может быть, кусок хлеба, в обед рис и яблоко, а вечером — ничего. Дважды в день мне нужно было взвешиваться. Я голодала и тренировалась по семь часов в день. А однажды она отвесила мне такую пощечину, что даже отец сказал, что на тренировки я больше не пойду». Сомнения в допустимости методов Мюллер отпали в 1979-м, спустя три года после начала сотрудничества. Тогда 14-летняя Витт выиграла бронзу на чемпионате страны.

На следующий год она была уже второй и дебютировала на чемпионате мира, заняв десятое место. А в 1981-м наконец выиграла чемпионат ГДР. В статусе лидера сборной она отправилась на первенства континента и мира, где стала пятой. Это был последний сезон, в котором с международных стартов спортсменка не привезла медалей. Дальше началась шестилетняя серия практически без поражений.

«Самое красивое лицо социализма»

1982 год принес Витт вторую победу в национальном первенстве и два серебра на чемпионатах мира и Европы. А в 1983-м фигуристка впервые стала чемпионкой международного турнира, взяв золото континентального первенства. Тогда программа состояла из трех видов: кроме короткой и произвольной, были еще и обязательные фигуры. В последних Катарина была крайне нестабильна, зато всегда успешно исполняла остальное. В самой эффектной части — прыжковой технике — у Витт тоже не бывало проблем: она уверенно исполняла редкий тогда тройной флип и безошибочно приземляла сальхов с тулупом.

По-настоящему триумфальным для Катарины выдался 1984 год, когда она выиграла все турниры, в которых участвовала, в том числе Олимпийские игры в Сараево. 19-летняя фигуристка мгновенно стала звездой мирового масштаба. Журналисты, в особенности западные, выстраивались в очередь, чтобы получить ее комментарий. Поначалу Витт очень смущала популярность, но с этим приходилось мириться. В ГДР победу спортсменки использовали как доказательство превосходства социализма над капитализмом, так что она, следуя всем инструкциям, привыкала давать бесконечные интервью. С легкой руки одного американского репортера Катарину прозвали «самым красивым лицом социализма». «Это несправедливо. На востоке много других красивых девушек, которых вы не видели», — отвечала фигуристка.

Пошли слухи, что лидер ГДР Эрих Хонеккер после победы приглашал ее на приватную встречу. В прессе их отношения быстро окрестили романом. Катарина отрицала это, утверждая, что они встречались только на банкетах, куда приглашали всю олимпийскую сборную страны

На родине спортсменку одарили квартирой (которую она называла коробкой в 45 квадратных метров) и местом в десятилетнем листе ожидания новой «Лады». Денежную премию за победу фигуристка не получила — все ушло на счет федерации.

Теперь Витт не позволяли расслабляться. Амбиций у правительства было куда больше, чем у фигуристки, которой уже покорились все спортивные вершины. Когда в 1986-м Катарина проиграла чемпионат мира американской сопернице Деби Томас, она получила строгое письмо из федерации, в котором чиновники выразили разочарование ее «некачественными показателями» и призвали «стараться усерднее в следующем году». И она старалась, хотя все происходящее воспринимала крайне болезненно. Витт принадлежала к новому поколению восточногерманской молодежи — свободному, ориентированному на демократические ценности.

«Это кричаще сексуально»

Бунтарство Катарины проявлялось в выборе костюмов для выступлений. Это была настоящая революция! Витт выходила на лед в платьях с открытым животом, бахроме вместо юбки, а однажды, в показательном номере под Майкла Джексона , без юбки вовсе. Судьи хватались за голову, но ничего не могли сделать: правила не запрещали спортсменкам одеваться как угодно. Началась разработка изменений регламента, но это заняло время.

Витт же, по собственному признанию, не любила юбки из-за неудобства. Она объясняла, что вовсе не пыталась произвести впечатление, хотя понимала, что в судейских бригадах много мужчин. «Да, я знала, что меня стали называть секс-символом, некоторые — даже сексом на коньках, но, честно говоря, я имела слабое представление о том, что значит выглядеть сексуально. Что здесь сексуального?» — недоумевала Катарина. Лукавила, должно быть: стоит посмотреть хотя бы на то, какое удовольствие от себя получала фигуристка во время прокатов.

На Олимпиаде-1988 в Калгари критике подверглись оба платья спортсменки. Первое пренебрежительно окрестили купальником в перьях, второе — «кричаще сексуальным». На короткую программу фигуристка вышла в голубом костюме с перьями на бедрах вместо юбки. «Этот костюм странный и непристойный! Я не знаю, куда там вообще прилично смотреть. Вы видели его со спины? О, это провокация», — негодовал канадский тренер Питер Данфилд. На произвольную, под «Кармен», Катарина оделась в платье с глубоким декольте. Скандал был громким, так что в регламенте Международного союза конькобежцев (ISU) наконец появилась строчка: «Девушки должны кататься только в юбках, костюм должен закрывать бедра и диафрагму» (в 2003 году правило по части юбок было отменено, остальное по-прежнему в силе — прим. «Ленты.ру»).

Костюм эффектный. Для соревнований он не подходит, но все-таки отражает музыку. Это нельзя назвать неприличным — я видела наряды хуже

Пегги Флеминг, олимпийская чемпионка по фигурному катанию 1968

Тем не менее никаких санкций к Катарине в Калгари не применили, а ее выступление на льду было безупречным. Одна из главных ее соперниц, американка Деби Томас, тоже катала «Кармен», но на фоне Витт смотрелась бледно и неуверенно — не только из-за более скромного платья, конечно. На церемонии награждения Томас, проигравшая еще и канадке Элизабет Мэнли, отказалась пожать чемпионке руку. Поговаривали, что обида ее была связана не столько с результатом турнира, сколько с расистскими взглядами соперницы: Катарина якобы презирала чернокожую фигуристку и заявила ей об этом. Правда, Витт это отрицала.

«Трамп ненавидел меня за тот случай»

После победы Витт решила оставить любительский спорт. Ее давно звали в США на профессиональный лед — там быстро можно было заработать в шоу на безбедную жизнь. Витт просила правительство ГДР отпустить ее, но вряд ли смогла бы уехать, если бы не падение Берлинской стены 9 ноября 1989-го. «Если бы я самовольно покинула страну раньше, я не смогла бы вернуться. Я бы не знала, когда увижу родных. Это не стоит никаких денег. Я предала бы людей, которых любила», — объясняла Витт.

К 1989 году поклонников в ФРГ у Катарины было не меньше, чем в ГДР. Однако в 1990-м, когда Витт уже была в Америке, объединенная Германия разом отреклась от нее. Оказалось, что фигуристка когда-то давно подписала договор со Штази. Было неясно, в чем заключалось сотрудничество, но Катарина стала изгоем. Журналисты утверждали, что Витт была информатором Штази, и грозились предоставить доказательства того, что она получила деньги от агентства. Подтверждений в итоге так никто и не увидел, а Катарина категорически отрицала все обвинения.

Важно и то, что в начале 1990-х всплыло досье на саму Витт. Оно было крайне подробным и содержало три тысячи страниц. «Я была в шоке. Там значилось, например, что в один из дней в отеле во время соревнований у меня был половой акт в промежутке между 20:00 и 20:07», — утверждала Витт. В суде она добивалась, чтобы в СМИ перестали муссировать и историю ее сотрудничества со Штази, и подробности досье. «Кажется, меня дважды предали. Очень трудно назвать Германию моим домом. Дом — это место, где тебе рады, а Германия в течение многих лет не хотела меня знать», — рассказывала спортсменка. Ситуация изменилась лишь в новом тысячелетии, когда Катарину вновь признали национальной спортивной героиней.

В США же Витт ждал оглушительный успех. Кроме ведущих ролей в ледовых шоу были прибыльные рекламные соглашения, визиты на ток-шоу, приглашения на солидные вечеринки… Катарина знакомилась с влиятельными людьми, ей приписывали романы с голливудскими актерами Ричардом Дином Андерсоном и Дэнни Хьюстоном, а после одного из выступлений к Витт подошел Дональд Трамп и протянул ей карточку со своим номером телефона. Фигуристка не позвонила ему, и на следующий день Трамп вернулся и сказал: «Катарина, ты единственная женщина, которая не позвонила мне, когда я дал личный номер». «Ну, кто-то должен задать тенденцию», — рассмеялась Витт.

Свидетельницей этого разговора стала журналистка GQ, и слова были опубликованы. «Трамп ненавидел меня за тот случай. Он был очень расстроен. Потом он заявил: "Она хотела познакомиться со мной, но у нее плохой цвет лица, а спина как холодильник". Это было очень странно. Думаю, его гордость была задета, но отбился он как-то неблагородно», — объясняла олимпийская чемпионка.

«Я рада закрыть эту главу»

В 1994-м Витт вернулась в любительский спорт, чтобы принять участие в третьей для себя Олимпиаде. В Лиллехаммере она стала только седьмой и дальнейшие попытки соревноваться оставила. Катарина вновь сосредоточилась на шоу — ей предлагали контракты с беспрецедентными для того времени суммами. За сезон она могла заработать до четырех миллионов долларов, и партнерами ее были чемпионы мира Брайан Бойтано и Брайан Орсер

Я не смотрю старые видео своих выступлений. Я рада, что закрыла эту главу, потому что открыла новые. И все же фигурное катание… Это была моя страсть!

Катарина Витт

Еще после Игр в Калгари к Витт обратился журнал Playboy с предложением эротической фотосессии. Спортсменка отказывалась на протяжении десяти лет, и только в 1998-м решилась. Фигуристка предстала на обложке, и номер вошел в топ-5 самых продаваемых в истории издания. За серию фото Катарина, по информации The Guardian, заработала миллион долларов. Детали раскрыть она отказалась. «Это была хорошая сумма, но больше ничего не скажу», — улыбалась спортсменка.

Тогда же Катарина дебютировала в кино. Сначала вышла картина «Ледяная принцесса» с нею в главной роли, а потом боевик «Ронин», где Витт снялась в эпизодической роли русской фигуристки Наташи Кирилловой. В 2006-м Витт стала вести собственную телепрограмму Stars auf Eis на немецком канале ProSieben. И ведь этим ее интересы не ограничиваются. Витт стала дизайнером собственной линейки ювелирных украшений и открыла благотворительный фонд помощи детям-инвалидам.

Сейчас Витт 55 лет, она живет в Берлине, много путешествует. Несмотря на то что Катарине приписывали отношения со многими известными мужчинами, она никогда не была замужем и, похоже, не собирается. По словам бывшей спортсменки, она знает, что такое счастливая любовь, но не собирается жертвовать ради нее работой и многочисленными хобби.