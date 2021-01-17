Олимпийская чемпионка Алина Загитова очень хорошо отдохнула вечером в субботу. Фигуристка отправилась в баню, откуда выложила несколько сторис и пост в ленту инстаграма.

В первой «хистори» спортсменка идет по снегу в открытой части банного комплекса и снимает свои ноги. Болельщики обратили внимание на то, что область вокруг правого колена затейпирована.

Следующий контент от Алины — фото в парной. На снимке 18-летняя фигуристка в шляпке и черном купальнике. Болельщики в комментариях восторгируют (придумали новое слово для русского языка).

«Слишком горячо, тушите», — отмечает olga_balka.

«Фигура у Алины — огонь. Девушка в самом соку», — восхищается poliinaandreevaa.

Но Алина не только позировала, но и превозмогала себя. Прыгнуть зимой в холодный бассейн под силу не каждому. И даже у олимпийской чемпионки это получилось не сразу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Zagitova fan account💮 (@teamzagitova) «Давай прыгай», — говорит голос за кадром (похоже, это сестра Алины — Сабина). Но Загитова не соглашается и убегает обратно в теплую парную. Судя по подписи в сторис фигуристки, это была 20-я попытка Алины окунуться в холодную воду.

Но чемпионский характер все-таки сделал свое дело. В конце концов, Загитова оказалась в бассейне. Спортсменка разбежалась и с криком оказалась в воде.

«Я это сделала», — прокомментировала Алина, использовав три смеющихся эмодзи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) Завершил вечер полноценный пост в инстаграме, куда вошли два фото — из теплого бассейна и на фоне снега, а также видео, где фигуристка плавает в холодной воде.

Один из комментаторов вспомнил футболиста Дениса Глушаков — главного любителя бань в российской спорте, один из походов в которую завершился для игрока скандальным разводом.

«Там случайно Глушаков не вынырнет?» — пошутил пользователь mrmarchetta, тегнув игрока.

В ответ на это футболист написал «Не-е-е-е», поставив эмодзи смеха и большого пальца вверх.