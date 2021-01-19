Костомаров рассказал о ссоре с Тодоренко 

Костомаров и Тодоренко, как сообщал «Рамблер», принимали участие в седьмом сезоне «Ледникового периода» и заняли третье место. Вчера фигурист дал интервью Hello!. В ходе него он выразил уверенность, что на лучший результат их пара и не могла рассчитывать.

Костомаров рассказал, что знаменитости были главными соперниками фигуристов на шоу, потому что им было гораздо сложнее контролировать волнение на льду. Спортсмены переживали за них, старались их почувствовать, контролировать, во всем способствовать, помогать выглядеть прекрасно.

«Я говорю, ездишь с партнершей, как с хрустальной вазой», — отметил фигурист.

Он рассказал, что Тодоренко многое потеряла с точки зрения совершенствования катания из-за того, что в первое время часто уезжала на съемки. В середине шоу шоу между ней и Костомаровым произошел перелом — они стали друг друга раздражать, появилась злость. На протяжении пары выпусков все было на грани, а потом они хорошо откатали следующую программу и все наладилось.