Костомаров рассказал о ссоре с Тодоренко 

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Матч-центр
13 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
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Астон Вилла
Астон Вилла
×
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 0
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 1
Фулхэм Фулхэм
14 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Арсенал
Арсенал
0 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
15 января

Бундеслига

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Унион
Унион
1 0
Байер Байер
16 января

Бундеслига

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Боруссия Д
Боруссия Д
1 1
Майнц Майнц
Вольфсбург
Вольфсбург
2 2
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Вердер
Вердер
2 0
Аугсбург Аугсбург
16 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
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Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 3
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
0 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
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Бёрнли Бёрнли
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2 из 2
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Бавария
Бавария
2 1
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 1
Шальке-04 Шальке-04
17 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Астон Вилла
Астон Вилла
×
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
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Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
0 0
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Арсенал
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Вердер Вердер
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Хоффенхайм Хоффенхайм
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23:30
Гранада Гранада
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Астон Вилла Астон Вилла
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Реал Сосьедад
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Бетис Бетис
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Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
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Бёрнли
Бёрнли
21:00
Астон Вилла Астон Вилла
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
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Фулхэм Фулхэм

Костомаров рассказал о ссоре с Тодоренко 

Елена Прошина 6 часов назад
Костомаров рассказал о ссоре с Тодоренко
Фото: пресс-служба Первого канала
Блогерша Регина Тодоренко и фигурист Роман Костомаров стали раздражать друг друга во время шоу «Ледниковый период». Об этом сам Костомаров рассказал Hello!.
Костомаров и Тодоренко, как сообщал «Рамблер», принимали участие в седьмом сезоне «Ледникового периода» и заняли третье место. Вчера фигурист дал интервью Hello!. В ходе него он выразил уверенность, что на лучший результат их пара и не могла рассчитывать.
Костомаров рассказал, что знаменитости были главными соперниками фигуристов на шоу, потому что им было гораздо сложнее контролировать волнение на льду. Спортсмены переживали за них, старались их почувствовать, контролировать, во всем способствовать, помогать выглядеть прекрасно.

«Я говорю, ездишь с партнершей, как с хрустальной вазой», — отметил фигурист.

Он рассказал, что Тодоренко многое потеряла с точки зрения совершенствования катания из-за того, что в первое время часто уезжала на съемки. В середине шоу шоу между ней и Костомаровым произошел перелом — они стали друг друга раздражать, появилась злость. На протяжении пары выпусков все было на грани, а потом они хорошо откатали следующую программу и все наладилось.
Видео дня. «Манчестер Сити» выиграл пятый матч подряд в АПЛ
Комментарии
Фигурное катание , Роман Костомаров , Регина Тодоренко
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