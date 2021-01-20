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Фигуристка Косторная примет участие в командном турнире в Москве
ТАСС
9 часов назад
Фото:
ТАСС
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Чемпионка Европы
Алена Косторная
получила приглашение на командный турнир в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Турнир пройдет 5-7 февраля.
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