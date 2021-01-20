Железняков отказался от боя с Плющенко

«Провокационные интервью продолжаются, в личку мне пишут какие-то люди, провоцируют на бой. Давайте я расставлю все точки, и мы закроем эту тему.
Когда это все произошло, в эмоциональном порыве я написал то, что написал, потом информация не подтвердилась, так как мне не предоставили доказательств, и, естественно, пришлось извиниться. Публично оскорбил, публично извинился, а приползать на коленях и извиняться лично я не собираюсь.
А теперь по поводу боя. После моего поста было много общения с близкими и родными людьми, которые действительно мудро разложили ситуацию, чем все это может закончиться.
Ребятки, я отлично знаю, что Евгений хороший подготовленный соперник в ринге, знал, кого вызываю, но и я не мальчик для битья, много времени занимался дзюдо, имею разряд, хорошие навыки в рукопашном бою и на данный момент в отличной физической форме.
А теперь пища для размышления. Слова моей любимой и мудрой жены.
«Ну хорошо, выйдешь ты на ринг, удовлетворите вы оба свои мужские амбиции, может, он тебя покалечит, может, ты его. А ты задумался, что будет, если спина Евгения разлетится в этом бою и все закончится инвалидностью, в таком случае ты поломаешь жизнь ему и себе, а у нас семья и дети, которых нужно растить и воспитывать.
Я знаю, на что ты способен в драке, пожалуйста, не делай этого. Потом тебя затаскают по судам».
Это слова моей жены, а ведь она права. Ну, потешим мы публику, пропиаримся до небес, заработаем денег, как того хочет госпожа Рудковская, рейтинги взлетят в космос.
Ну, а теперь вопрос к уважаемой Яне Рудковской, неужели вы ради мимолетной славы и заработка готовы выставить своего мужа на ринг, не подумав о последствиях?
Я не злобный человек, и у меня есть гипертрофированное чувство справедливости, но наши эмоции порой заставляют делать ошибки. Но при этом мне хватило сил извиниться перед Евгением и забрать слова обратно, а вы жаждете поединка.
Ради своих родных, любимых и близких людей я не буду этого делать, извинения принесены в публичном поле, на этом тема закрыта раз и навсегда. БОЯ НЕ БУДЕТ.
P. S. Пойду лучше поработаю, отношения будем выяснять на льду, на соревнованиях», — написал Железняков.