Железняков отказался от боя с Плющенко

«Ну хорошо, выйдешь ты на ринг, удовлетворите вы оба свои мужские амбиции, может, он тебя покалечит, может, ты его. А ты задумался, что будет, если спина Евгения разлетится в этом бою и все закончится инвалидностью, в таком случае ты поломаешь жизнь ему и себе, а у нас семья и дети, которых нужно растить и воспитывать.