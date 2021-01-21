Загитова обогнала Медведеву и стала самой популярной фигуристкой 

По данным издания, у Загитовой уже 855 тысяч подписчиков, что на две тысячи больше, чем у двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

Сама Загитова отметила это событие радостным постом в «сторис».

«Рамблер» писал, что ранее Алина Загитова, являющаяся обладателем высших наград крупных соревнований, объявила, что приостанавливает свою карьеру. Позднее стало известно, что она поступила в РАНХиГС на журналистику и стала ведущей телевизионного шоу «Ледниковый период».

При этом СМИ сообщали, что изначально Загитова должна была вести шоу в паре с Евгенией Медведевой. Однако олимпийская чемпионка отказалась, предоставив продюсерам шоу выбор между собой и «заклятой подругой». В результате организаторы выбрали Загитову из-за ее более свободного графика.