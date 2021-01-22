Алина уже больше блогер, чем спортсменка.

Свершилось! Спустя три года после грандиозной победы в Пхёнчхане Алина Загитова обошла Евгению Медведеву и стала самой популярной фигуристкой России.

Знаковое для фанатов событие произошло почти сразу после того, как по интернету разошлись фотографии и видео Алины из сауны.

Приостановка карьеры сделала Загитову популярнее

Поклонники Алины Загитовой давно ждали этого момента. Теперь их любимица лидирует по числу подписчиков в «Инстаграме» среди действующих российских фигуристок и с каждым часом всё больше опережает Медведеву. Естественно, фанаты обеих звёзд обвиняют друг друга в накрутке показателей, однако если отказаться от теорий заговора, то можно увидеть реальные причины произошедшего.

Во многом новое инстаграм-достижение Загитовой вызвано изменениями, которые произошли в её аккаунте совсем недавно. После приостановки карьеры, а особенно в последние месяцы, Алина стала чаще и ярче показывать свою жизнь вне катка. Если раньше у неё на странице преобладали снимки с тренировок или рекламных мероприятий, то теперь посты и «сториз» позволяют болельщикам увидеть чемпионку в её обычной жизни. Ответственная студентка, привлекательная девушка, уютная хозяюшка, юная телезвезда. На такой контент спрос гораздо выше!

Если говорить откровенно, то в последнее время Алина больше блогер, чем фигуристка. Каждый день Загитова выкладывает «сториз» и часто делится новыми фотографиями. Хотя место в составе сборной России на сезон-2020/2021 даёт ей право считаться действующей спортсменкой, в «Инстаграме» мы видим Алину намного чаще, чем на льду.

Поход в сауну помог Загитовой обогнать Медведеву

Активность Загитовой в соцсетях и правильный выбор контента позволяли ей стремительно сокращать отставание от Медведевой. Кроме того, Алина в течение трёх месяцев каждую неделю появлялась в эфире Первого канала в роли ведущей «Ледникового периода», когда как Медведева в это время в основном лечилась.

Но финальный рывок Алине помогла сделать отнюдь не работа на телевидении, а… поход в сауну. Фигуристка вместе с подругой посетила один из банных комплексов и активно освещала свой досуг в «Инстаграме». Загитова выставляла красивые фото в купальнике, купалась в бочке с еловыми ветками, прыгала в ледяной бассейн и громко смеялась. Подписчики хвалили Алину за бесстрашие и восторгались её красотой.