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Плющенко рассказал, как в детстве собирал бутылки 

Спорт РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко признался, что в 12 лет собирал пустые бутылки после переезда в Санкт-Петербург.
По словам тренера, его родители планировали продать всю недвижимость в Волгограде и купить комнату в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге. Однако спортсмен отговорил их от этой идеи, так как опасался, что у него не получится стать профессиональным фигуристом.

"Тяжелое было время. Мы с мамой собирали бутылки. Она стеснялась этого очень, я говорил: "Мама, постой, я сейчас сам сбегаю". Шли на тренировку или с тренировки и собирали бутылки", — цитирует Плющенко Tatler.

Ранее тренер рассказал, как уволил тренеров, которые били учеников.
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Фигурное катание , Видео , Евгений Плющенко
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