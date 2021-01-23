Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко признался, что в 12 лет собирал пустые бутылки после переезда в Санкт-Петербург.

По словам тренера, его родители планировали продать всю недвижимость в Волгограде и купить комнату в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге. Однако спортсмен отговорил их от этой идеи, так как опасался, что у него не получится стать профессиональным фигуристом.

"Тяжелое было время. Мы с мамой собирали бутылки. Она стеснялась этого очень, я говорил: "Мама, постой, я сейчас сам сбегаю". Шли на тренировку или с тренировки и собирали бутылки", — цитирует Плющенко Tatler.