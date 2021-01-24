Карьера 16-летней российской фигуристки Александры Трусовой только начинается, однако она уже задумывается по поводу того, чем заняться после ухода со льда. Как оказалось, победа на Олимпиаде не является для девушки самоцелью. Гораздо больше ей хочется стать послом доброй воли ООН, чтобы внести свой вклад в борьбу с голодом и бедностью в мире.
«Победа на Олимпийских играх — не высшая моя цель, для меня важнее завоевать серию спортивных побед. Прежде всего, я хочу, чтобы мои спортивные достижения открывали новые возможности и позволяли мне участвовать в глобальных проектах, меняющих жизнь людей к лучшему. Например, я хотела бы стать послом доброй воли ООН», — сказала Трусова, которую цитирует Sport24.
Стоит добавить, что институт послов доброй воли существует еще с 1954 года, эту должность получают знаменитости в разных областях, прежде всего актеры и спортсмены. Среди задач называется «содействие соблюдению прав человека, разоружению, борьбе с наркотиками, участвуют в программах помощи беженцам и детям». Помимо прочих, подобный статус в 2007 году получила российская теннисистка Мария Шарапова, известная своим участием в благотворительности.