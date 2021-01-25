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Манчестер Сити
2 0
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Кёльн Кёльн
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Атлетик Б
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Хетафе Хетафе
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Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
21:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
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Бёрнли
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Челси
Челси
21:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
22:30
Фулхэм Фулхэм
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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
29 января

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Вальядолид
Вальядолид
23:00
Уэска Уэска
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Штутгарт
Штутгарт
22:30
Майнц Майнц
30 января

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Эйбар
Эйбар
16:00
Севилья Севилья
Реал Мадрид
Реал Мадрид
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Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
20:30
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Эвертон
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Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
18:00
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Сити
Манчестер Сити
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
31 января

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Хетафе
Хетафе
16:00
Алавес Алавес
Кадис
Кадис
18:15
Атлетико М Атлетико М
Гранада
Гранада
20:30
Сельта Сельта
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Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Фрайбург Фрайбург
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Челси
Челси
15:00
Бёрнли Бёрнли
Лестер Сити
Лестер Сити
17:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
19:30
Ливерпуль Ливерпуль
1 февраля

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Бетис
Бетис
23:00
Осасуна Осасуна

Рудковская: «Автор лживой статьи о нашем сыне установлен. Будем добиваться в суде самых суровых санкций фигурантам» 

Sport24 и ещё 5 2 часа назад
И заказчикам, и исполнителю.
Известный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, в интервью Sport24 поделилась своими рассуждениями о возбужденном уголовном деле в отношении журнала «СтарХит» за клевету в адрес их восьмилетнего сына Александра.
Издание опубликовало информацию о том, что 8-летний Саша болен синдромом Аспергера.
Позже стало известно, что после данной публикации ребенок получил психотравму, очень переживал, чем поделился с психологом.
***
От адвоката Sport24 известно, что 22 января прошел допрос потерпевшей стороны, где также была назначена дата судебно-психиатрической экспертизы.
Далее только факты и мнение от Яны Рудковской.
— Мне, конечно, не хотелось бы в очередной раз идти на медицинскую экспертизу с ребенком, снова что-то доказывать и мучить его, но для суда это очень важно. Поэтому я готова на это, так как для меня это тоже принципиальный вопрос. Жалко только, что вместо тренировок и учебы наш с Евгением здоровый сын должен проходить эти унизительные экспертизы. Саше всегда сложно объяснять, что есть такие сайты, журналисты, главные редакторы этих ресурсов и их владельцы, которые хайпят на семилетнем мальчике, на его здоровье. Причем они этого даже не скрывают… У них в глазах и в мозгах один трафик и деньги! Ведь статью они не снимали 10 дней. Знали, что это ложь. Ждали, пока ее переведут на все языки мира. Дождались, чтобы сделать нам еще больнее, а потом извинились через сайт. А мы эти извинения, конечно же, не приняли!
Самое унизительное: этот псевдо-журналист отметил в посте все наши аккаунты, чтобы, видимо, больше людей прочитало этот бред! И сейчас мы должны доказывать для суда, что наш сын здоров… Как там спится этой семейке? Не знаю, ведь у них тоже растет маленький мальчик Саша!
Как они вообще представляют, что им кто-то собирается что-то прощать после этого? То, что они сделали по отношению к нам, это чудовищно. В погоне за трафиком и деньгами они распространяли клевету на своем многомиллионном сайте (которым они очень гордятся, представляют цифры рекламодателям, сколько у них прочитали клевету на маленького мальчика), совсем не думая о Саше и последствиях! А рекламодатели давали им рекламу. И на лице моего ребенка стоял то какой-то крем, потом какой-то сайт.
В рамках уголовного дела я готова увидеться с кем угодно! Я требую очной ставки. Хочется посмотреть в их глаза, в глаза тех, кто 7 лет следит за каждым шагом Саши на всех наших шоу, в его и наших инстаграм-аккаунтах и на всех мероприятиях. Мы ведь ходили друг к другу на мероприятия, приятельствовали. Но удивительно другое: нынешний главред продолжает у них после всего этого работать, и у них все отлично!
Я хочу и требую самого сурового наказания и открытого заседания суда, так как я знаю имя того, кто написал эту статью. Следствие установило этого человека, но сейчас не могу назвать его имени в интересах дела. А вот когда все узнают, у всех будет шок! А еще больший шок все испытают, узнав, что этот человек до сих пор в команде семьи Шкулева. И это для меня из серии «невозможное — возможно»!
Хорошо, что был принят закон о клевете в интернете. Знаю, что это было сделано в том числе и благодаря нашему письму, и обращению нашего сына Саши к Президенту Путину с просьбой о защите. Хочу, чтобы на примере нашего сына у журналистов пропало желание писать чушь и распространять ложь о маленьких несовершеннолетних детях в своих статьях и публиковать непроверенные данные. А если написали — сели в тюрьму или заплатили штраф с шестью нулями.
Мотив статьи очевиден:
Все понимают, что никто бы не допустил Сашу до профессионального спорта, если бы он был болен. Видимо, кому-то не дает покоя наш ребенок. Всем понятно, что за написание такой статьи были взяты деньги, поэтому она провисела 10 дней и имела сотни перепечаток, ведь ударить по мне и Евгению очень сложно, мы люди взрослые. Чем нас можно задеть? Конечно, ребенком! Самый грязный, но самый эффективный способ в мире.
Sport24
Самое главное, что я наконец-то узнала, кто написал эту статью. Это для меня было очень важно! Я знаю имя этого человека и хочу открытого процесса в суде, чтобы все его тоже узнали! А также хочу выяснить, почему статья не была убрана молниеносно, а провисела 10 дней. И выяснить также имя заказчика, кто занес им деньги за это. Не верю в недалекость ума редакторов «СтарХита» и их анонимный источник (никому не известный телеграм-канал)
Надеюсь, все виновные понесут самое суровое наказание! Удивительно, что образованные и самодостаточные люди способны на то, что они сделали. У меня полное разочарование в этих людях. Разочарование и пустота. Очень жду правосудия. Это наш главный фокус сейчас.
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