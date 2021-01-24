Трусова лайкнула комментарий с оскорблениями в адрес Тутберидзе 

Двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призер чемпионата Европы и трехкратный призер чемпионата России Александра Трусова поставил лайк комментарию с оскорблениями в адрес своего бывшего тренера Этери Тутберидзе

В инстаграме fk_loverussia еще в декабре появилось видео с подписью «Когда говорят, что Этери Георгиевна тиран» и хештегом #этеригеоргиевнамама. На кадрах Тутберидзе подкладывает подстилку, пока Трусова зашнуровывает коньки.

Одна из пользовательниц оставила следующий комментарий: «А потом эта „мама“ публично лжет, травит детей, когда они уходят, офигенная мать. Абьюзерша херова, а не мама».

Только сейчас подписчики страницы обратили внимание на то, что этот комментарий лайкнула Трусова.