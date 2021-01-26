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«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма
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Субботний
Игры
19 января
Испанская Примера
3 из 3
Все матчи
Вальядолид
2
—
2
Эльче
Кадис
2
—
2
Леванте
Алавес
1
—
2
Севилья
19 января
Бундеслига
3 из 4
Все матчи
Боруссия М
1
—
0
Вердер
Герта
0
—
3
Хоффенхайм
Майнц
0
—
2
Вольфсбург
19 января
Английская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
2
—
1
Вест Бромвич Альбион
Лестер Сити
2
—
0
Челси
20 января
Испанская Примера
3 из 3
Все матчи
Хетафе
1
—
0
Уэска
Бетис
2
—
1
Сельта
Вильярреал
2
—
2
Гранада
20 января
Бундеслига
3 из 5
Все матчи
Шальке-04
1
—
2
Кёльн
Фрайбург
2
—
2
Айнтрахт Ф
Арминия
3
—
0
Штутгарт
20 января
Английская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Лидс Юнайтед
×
Саутгемптон
Манчестер Сити
2
—
0
Астон Вилла
Фулхэм
1
—
2
Манчестер Юнайтед
21 января
Испанская Примера
2 из 2
Все матчи
Валенсия
1
—
1
Осасуна
Эйбар
1
—
2
Атлетико М
21 января
Английская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Ливерпуль
0
—
1
Бёрнли
22 января
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Леванте
2
—
2
Вальядолид
22 января
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Боруссия М
4
—
2
Боруссия Д
23 января
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Уэска
0
—
0
Вильярреал
Севилья
3
—
0
Кадис
Реал Сосьедад
2
—
2
Бетис
23 января
Бундеслига
3 из 6
Все матчи
Фрайбург
2
—
1
Штутгарт
Аугсбург
2
—
1
Унион
Байер
0
—
1
Вольфсбург
23 января
Английская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
2
—
0
Ньюкасл Юнайтед
24 января
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Осасуна
3
—
1