Загитова и Медведева выступят на командном турнире в Москве 

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и вице-чемпионка Игр Евгения Медведева назначенные капитанами команд на предстоящем командном турнире по фигурному катанию в Москве, выступят с показательными номерами.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала, спортсменки представят свои показательные номера в первый день соревнований — после окончания прыжкового турнира, запланированного на 5 февраля.

Командный турнир, получивший название «Кубок Первого канала», пройдёт с 5 по 7 февраля.