Трусова рассказала о тренировках в академии Плющенко 

"Как мне в академии Плющенко? Очень удобно, у меня есть домик, я в нем всю неделю, а на выходные выыезжаю к семье. Здесь я только с мамой и двумя собаками. Болела нога, мне было тяжелее прыгать аксель и тулуп. После Нового года начала восстанавливать", — сказала Трусова в эфире "Матч ТВ".