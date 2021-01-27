Российская фигуристка Анастасия Скопцова, выступающая в танцах на льду с Кириллом Алешиным, предстала в образе героини фильма «Великий Гэтбси», снятого по роману американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, который увидел свет 1925 года.
20-летняя россиянка опубликовала фотографию в красном платье с глубоким декольте.
«Дэйзи Фей Бьюкенен», — написала Скопцова.
В 21-м веке были сняты две экранизации «Великого Гэтсби». В фильме Роберта Марковица 2000 года роль Дэйзи Бьюкенен исполнила американская актриса Мира Сорвино, а в ленте 2013-го, снятой Базом Лурманом, ее сыграла британка Кэри Маллиган.