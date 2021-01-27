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«Скрывать было трудно». Почему Волосожар держала беременность в тайне от партнёра по шоу 

Чемпионат.com 1 час назад
Беби-бум, захлестнувший фигурное катание в 2020 году, и не думает заканчиваться! Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар поделилась с болельщиками счастливой новостью: у неё и Максима Транькова вскоре появится второй ребёнок.
А ведь совсем недавно очаровательная фигуристка покоряла зрителей «Ледникового периода» чувственными номерами в дуэте с Евгением Прониным.
Оказывается, актёр даже не догадывался, что его партнёрша в положении!

«Счастье буквально переполняет»

Двукратные победители Игр в Сочи Татьяна Волосожар и Максим Траньков готовятся стать родителями во второй раз. 16 февраля четыре года исполняется их старшей дочери Анжелике, а спустя несколько месяцев у неё появится братик.

«Скрывать было очень трудно! И дело даже не в размерах живота (хотя и в этом тоже), но, когда счастье тебя буквально переполняет, тяжело сдерживаться и не спалиться. Хотя многие писали мне, что изменился взгляд, улыбка. Я и сама заметила.

Нам очень хотелось, чтобы это как можно дольше оставалось нашей семейной тайной. Но в то же время я очень рада, что наконец-то могу поделиться с вами своей главной и лучшей новостью 2021», — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».

Волосожар скрыла от партнёра, что беременна

Болельщики засыпали фигуристку поздравлениями, а внимательные подписчики подсчитали, что во время участия в проекте «Ледниковый период» осенью 2020 года Татьяна уже была в положении. Спортсменка подтвердила эти предположения, но призналась, что её партнёр по дуэту актёр Евгений Пронин ничего не знал.

«Жене о беременности не рассказывала. Я в принципе не хотела, чтобы наша семейная новость как-то влияла на проект, чтобы меня кто-то пожалел или, наоборот, говорили: «Они ушли, потому что Таня узнала, что она в положении.

Увиделись уже в конце проекта, смотрели вместе, как мы вылетаем из него, и в тот день я уже Жене сказала. „Хорошо, что ты не объявила мне во время „Ледникового“. Я бы сразу закончил участвовать!“ — ответил он», — рассказала Волосожар.

В итоге Пронин узнал о беременности Волосожар уже после того, как пара выбыла из проекта. Позже Евгений признался, что прекратил бы участие в шоу, если бы знал, в каком положении находится его партнёрша.
Счастливая традиция Волосожар и Транькова
Второй ребёнок в семье Волосожар и Транькова должен появиться на свет в конце весны или начале лета. Причём если Максим, который хотел вторую дочку, уже смирился с появлением сына, то трёхлетняя Анжелика по-прежнему просит сестрёнку.
Интересно, что во время первой беременности Волосожар тоже долго не покидала лёд, выступая в шоу вплоть до четвёртого месяца. Правда, тогда партнёром фигуристки был максимально надёжный и мастеровитый супруг, а не актёр, только постигающий азы фигурного катания. Тем не менее Татьяна доверилась Евгению, о чём впоследствии не пожалела. Пара не смогла добраться до финала шоу, но запомнилась зрителям несколькими красивыми и пронзительными выступлениями.
По любопытному совпадению, когда Волосожар ждала Анжелику, в проекте Первого канала участвовал Траньков. Кто знает, возможно, после рождения сына Татьяна снова поучаствует в рейтинговом проекте и счастливая традиция её семьи будет продолжена.
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Комментарии 4
Фигурное катание , Максим Траньков , Татьяна Волосожар , Евгений Пронин
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