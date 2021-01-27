Тутберидзе обвинили во лжи и «травле детей» 

Бывшие ученицы тренера Этери Тутберидзе заявляют, что стали счастливее, уйдя от нее, и подвергают жесткой критике методы, с помощью которых она воспитывает звезд женского фигурного катания. Об этом пишет « Лайф ».

«Рамблер» писал, что ранее от Тутберидзе ушли фигуристки Евгения Медведева , Алена Косторная и Александра Трусова . При этом Медведева в итоге вернулась назад.

Издание отметило, что недавно в соцсетях появилось видео, на котором Этери Тутберидзе помогает двукратной чемпионке мира среди юниоров Александре Трусовой поудобнее усесться. Ролик вызвал ажиотаж.

Под ним появился и неоднозначный комментарий, который «лайкнула» сама Трусова.

«А потом эта «мама» публично лжет, травит детей, когда они уходят, офигенная мать. Абьюзерша…, а не мама», — написала участница дискуссии.

В свою очередь чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная рассказала в интервью японскому телевидению о том, насколько она стала счастливее после ухода к другому тренеру.

«Может, было бы проще восстановить технику, если бы я была у Этери? А может, мне следовало перейти, потому что после перехода я стала больше улыбаться», — заявила она.

Издание напомнило, что уходящие от Тутберидзе спортсменки обычно жалуются на жесткие методы, гнетущую атмосферу и тотальное непонимание со стороны тренера. При этом после ухода результативность фигуристок резко падает и они больше не показывают ту технику, которую демонстрировали у своего бывшего тренера.