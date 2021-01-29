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Стереть из памяти. Почему Плющенко не жалеет денег на звёздную фигуристку Косторную 

Чемпионат.com и ещё 2 2 часа назад
Косторная поменяла произвольную программу
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Алёна решила сменить программу от лучшего хореографа мира. Слишком неприятные ассоциации?
Для Алёны Косторной сезон получается максимально странным. После перехода к Плющенко действующая чемпионка Европы провела всего два турнира — на обоих откаталась без грубых ошибок и стала второй. При этом критикуют рекордсменку мира так, будто она проваливается всякий раз, когда появляется на льду.
Слишком уж сильно нынешняя Алёна отличается от той парящей надо льдом девушки с горящими глазами, которая заставляла зрителей замирать от восторга. Косторная утратила не только фирменный тройной аксель, но и былую воздушность, её катание больше не производит магического эффекта.
Главные старты сезона для Алёны состоятся в марте, так что время на исправление ситуации ещё есть. Но стереотип о регрессе Косторной у Плющенко наверняка уже закрепился в сознании болельщиков и, что ещё хуже, российских арбитров. Скорее всего, именно это и вынудило тренерский штаб спортсменки пойти на решительные меры и поменять произвольную программу через два турнира после премьеры.
Неужели лучший хореограф мира поставил Косторной плохую программу, с которой невозможно побеждать?
Или в академии Плющенко решили пойти на хитрость и даже готовы за это заплатить?

Болельщики не приняли короткую программу Косторной

Как правило, программам в фигурном катании суждено жить один сезон. В редких случаях спортсмены меняют постановки по ходу сезона или наоборот оставляют одну программу на два года. Но Косторная пошла ещё дальше. На летнем сборе в Новогорске в составе команды Тутберидзе Алёна получила две новые программы от Даниила Глейхенгауза, однако затем ушла к Плющенко и от постановок бывшего тренерского штаба отказалась.
На открытых прокатах в сентябре Косторная представила довольно дерзкую и бунтарскую короткую программу под песни Билли Айлиш. Казалось, постановка от Сергея Розанова точно попала в нынешнее эмоциональное состояние фигуристки, переживающей переходный возраст, однако многие зрители к такой кардинальной смене образа Косторной оказались не готовы. Кроме того, из-за скомканной подготовки и последовавших проблем со здоровьем Алёне пока так и не удалось показать программу так, как она должна выглядеть. Возможно, при исполнении в идеальной форме энергичный номер заиграет другими красками.

Долгожданная программа от лучшего хореографа мира

С произвольной программой ситуация ещё более нестандартная и запутанная. На открытых прокатах Алёна снялась после первого дня, аргументируя тем, что произвольная ещё не готова. Долгожданная премьера постановки от топового канадского хореографа Ше-Линн Бурн состоялась на этапе Кубка России в Казани в ноябре. После работы в «Хрустальном», где за новые программы отвечал исключительно Глейхенгауз, Косторная получила возможность поработать со специалистом со стороны, чему была безмерно рада.

«Я очень давно хотела поработать именно с ней и была очень рада, когда узнала о такой возможности. Мне было неважно — онлайн, оффлайн, я просто визжала. Мне понравилось с ней работать, было понятно, просто, постоянно объяснения. Я ей видео присылала, она мне регулярно. В субботу у нас было полтора часа работы чисто над программой, с камерой и в наушниках. Необычно, что постановка шла на английском языке, приходилось учить названия шагов. Если я не понимала, то прямо показывали. Те же крюки — выкрюки. Это опыт, который был мне очень нужен», — рассказывала Косторная.

По сути, произвольная программа должна была наглядно показать, ради чего Алёна ушла от Тутберидзе. Поэтому болельщики с нетерпением ждали, что же такого придумала победитель премии ISU в номинации «лучший хореограф» для российской фигуристки.

Достойно, но не гениально

В итоге постановка под музыку польского композитора Абеля Коженёвского получилась весьма качественной и конкурентоспособной, но всё-таки не гениальной. Даже со скидкой на неоптимальную форму Алёны и внешне потяжелевшее катание программа была лишена хореографических «фишек» от Бурн, которые и позволили ей стать лучшей в своём деле. Возможно, сама Ше-Линн решила отступить от фирменного стиля. Возможно, сказались издержки работы в «онлайне». А, может, предложения Бурн показались Алёне или её тренерам не слишком удачными.
В любом случае по общему впечатлению новая произвольная Косторной не дотягивала до прошлогодних «Сумерек» и уж тем более до «Ангела». При этом уровень постановки не был возмутительно низким и отнюдь не лишал спортсменку шансов на хорошие оценки за компоненты.

За что платит Плющенко

Представить, что Алёна решится на смену неплохой в целом программы после двух выступлений, было практически невозможно. Но Косторная и Плющенко снова смогли удивить. В комментариях в своём «инстаграм» фигуристка призналась, что работает над абсолютно новой программой от Бурн. Что же именно побудило чемпионку Европы отказаться от предыдущей постановки и, главное, как будет выглядеть её новая произвольная программа, пока неясно.
Зато известно, что услуги Бурн будут оплачены не из бюджета федерации. А стоимость постановки программы у канадки, по некоторым данным, составляет около $ 10 тыс. Кроме того, к новой программе наверняка понадобится и новый костюм, что тоже весьма недёшево. Скорее всего, расходы эти лягут на академию, где тренируется спортсменка. Но Плющенко всё равно готов рисковать (а смена программы по ходу сезона это всегда большой риск) и тратиться. Во-первых, для Косторной пытаются найти максимально выигрышный образ.
Во-вторых, смена программы поможет стереть из памяти не лучшие впечатления о катании Алёны и помочь спортсменке начать всё с чистого листа. Вот почему Плющенко не жалеет денег на звёздную фигуристку.
Сработает ли этот приём, станет видно уже на командном турнире в Москве, где и ожидается премьера новой произвольной Алёны Косторной. Уже третьей в сезоне.
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Фигурное катание , Статьи , Билли Айлиш , Сергей Розанов , Даниил Глейхенгауз
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