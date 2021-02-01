Сотникова пожаловалась на угрозы от корейских фанатов

"Очень переживала, когда после Сочи столкнулась с ненавистью корейских болельщиков. Они не могли простить мне победу над их любимицей, буквально завалили Instagram матерными сообщениями. Писали и в комментарии под фотографиями, и в директ. Даже сейчас некоторые никак не угомонятся. То обругают, то смерти пожелают. Однако я уже не обращаю внимания. Как-то раз задумалась: зачем тратить нервы на хамов, троллей и ботов? Надо просто блокировать и удалять. Других рецептов тут нет", — цитирует спортсменку "СЭ".