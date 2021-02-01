Медведева и Загитова снова схлестнутся на льду 

Фигуристок Евгению Медведеву и Алину Загитову ждет очередная схватка — они станут капитанами двух команд, которые будут бороться за победу в Кубке Первого канала. Об этом рассказала «Телепрограмма».
Как писал «Рамблер», на Олимпиаде-2018 Медведева уступила Загитовой и завоевала серебряную медаль. После Игр Медведева ушла от их общего тренера Этери Тутберидзе к наставнику из Канады Брайану Орсеру.
Как рассказывала Тутберидзе, после Олимпиады Медведева возмущалась, что ей не дали возможности выиграть и не оставили Загитову в юниорах еще на год.
СМИ писали, что спортсменки перестали общаться. Однако в 2021 году они согласились вместе участвовать в проекте Первого канала.
Общий призовой фонд Кубка Первого канала составляет десять миллионов рублей.
Турнир будет проходить на арене «Мегаспорт» с 5 по 8 февраля. В нем примут участие 32 спортсмена, включая Алену Косторную, Александру Трусову, Елизавету Туктамышеву, Михаила Коляду, Евгению Тарасову и Владимира Морозова.