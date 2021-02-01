Медведева и Загитова снова схлестнутся на льду 

Как писал «Рамблер», на Олимпиаде-2018 Медведева уступила Загитовой и завоевала серебряную медаль. После Игр Медведева ушла от их общего тренера Этери Тутберидзе к наставнику из Канады Брайану Орсеру

Как рассказывала Тутберидзе, после Олимпиады Медведева возмущалась, что ей не дали возможности выиграть и не оставили Загитову в юниорах еще на год.

СМИ писали, что спортсменки перестали общаться. Однако в 2021 году они согласились вместе участвовать в проекте Первого канала.

Общий призовой фонд Кубка Первого канала составляет десять миллионов рублей.