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26 января

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Челси
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Бёрнли
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1 из 1
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1 из 1
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Хетафе Хетафе

Косторная отреагировала на критику Тутберидзе в соцсетях 

News.ru и ещё 3 7 часов назад
Косторная отреагировала на критику Тутберидзе в соцсетях
Фото: News.ru
Фигуристка, золотая медалистка европейского первенства Алёна Косторная отреагировала на критику тренера Этери Тутберидзе от подписчика на своей официальной странице в социальной сети. Спортсменка ушла из группы наставника летом 2020 года. Теперь она член академии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
На странице Косторной в Instagram один из пользователей написал комментарий, в котором раскритиковал метод работы Тутберидзе. Он заявил, что спортсмены не бежали бы от тренера, в команде которого всё хорошо. Известно, что из группы Тутберидзе летом прошлого года ушла не только Косторная, но и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.
Также комментатор высказался относительно «абьюза» на тренировках у наставника.

А на абьюз указывали многие в интервью. Многие говорили, что там на детей буквально матом орут, — написал пользователь Сети.

Косторная поставила лайк под этим комментарием, сообщает «Газета.Ru».
Как ранее передавал NEWS.ru, с момента ухода фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе прошло больше полугода, но, кажется, личные обиды за этот период совсем не забылись. В противном случае тяжело объяснить поведение юной фигуристки в социальных сетях. Русская Ракета поставила лайк под комментарием, в котором Тутберидзе назвали «абьюзершей». Кажется, Трусова так и не смогла простить тренера.
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Комментарии 1
Фигурное катание , Александра Трусова , Алена Косторная , Этери Тутберидзе , Газета.Ru
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