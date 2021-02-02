Косторная отреагировала на критику Тутберидзе в соцсетях 

Фигуристка, золотая медалистка европейского первенства Алёна Косторная отреагировала на критику тренера Этери Тутберидзе от подписчика на своей официальной странице в социальной сети. Спортсменка ушла из группы наставника летом 2020 года. Теперь она член академии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

На странице Косторной в Instagram один из пользователей написал комментарий, в котором раскритиковал метод работы Тутберидзе. Он заявил, что спортсмены не бежали бы от тренера, в команде которого всё хорошо. Известно, что из группы Тутберидзе летом прошлого года ушла не только Косторная, но и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова

Также комментатор высказался относительно «абьюза» на тренировках у наставника.

А на абьюз указывали многие в интервью. Многие говорили, что там на детей буквально матом орут, — написал пользователь Сети.

Косторная поставила лайк под этим комментарием, сообщает «Газета.Ru».

Как ранее передавал NEWS.ru, с момента ухода фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе прошло больше полугода, но, кажется, личные обиды за этот период совсем не забылись. В противном случае тяжело объяснить поведение юной фигуристки в социальных сетях. Русская Ракета поставила лайк под комментарием, в котором Тутберидзе назвали «абьюзершей». Кажется, Трусова так и не смогла простить тренера.