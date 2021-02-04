Тарасову возмутило судейство на первенстве России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова
возмущена судейством во время мужского турнира на первенстве России по фигурному катанию в Красноярске.
В ходе мужского турнира была допущена ошибка в судействе фигуриста Егора Рухина
, который единственным из участников выполнил три прыжка в четыре оборота — четверной сальхов, четверной тулуп и каскад из четверного и тройного тулупа. Однако техническая бригада последний из них приняла за тройной. Позже результаты первой тройки были пересмотрены, и Рухин стал обладателем бронзы турнира.
«Техническая бригада не смогла отличить четверной прыжок от тройного. Нам казалось, что у нас есть грамотная техническая бригада — значит ее нет, судили как новички, как в первый день работы. Идут самые главные соревнования страны, а люди не видят четверных прыжков. Считаю, что всю бригаду во главе с ее руководителем нужно дисквалифицировать хотя бы на год», — передает ТАСС слова Тарасовой.
Российский тренер Елена Буянова
также считает категорически неприемлемыми ошибки в судействе на первенстве страны в Красноярске.
«Это была сильнейшая разминка, ребята боролись за результат. Мы шли на максимальную сложность, и единственный, кто прокатался с тремя четверными прыжками, был Рухин. Я считаю, что недопустимо — поставить в протоколе вместо четверного прыжок тройной. Для меня это категорически неприемлемо, когда такие ошибки на главном старте сезона допускают судьи, которых я глубоко уважаю», — заявила Буянова.
С весны 2020 года Рухин тренируется в ЦСКА
у Буяновой, ранее фигурист тренировался в школе Этери Тутберидзе
.
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