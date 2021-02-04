Тарасову возмутило судейство на первенстве России

«Техническая бригада не смогла отличить четверной прыжок от тройного. Нам казалось, что у нас есть грамотная техническая бригада — значит ее нет, судили как новички, как в первый день работы. Идут самые главные соревнования страны, а люди не видят четверных прыжков. Считаю, что всю бригаду во главе с ее руководителем нужно дисквалифицировать хотя бы на год», — передает ТАСС слова Тарасовой.