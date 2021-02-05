Загитова рассказала, как «донашивала» платье за Медведевой 

«Моя программа называлась «Дон Кихот». И Этери Георгиевна такая говорит: «О, у Жени есть платье, которое тебе подойдёт под программу». Женя любезно согласилась мне его отдать на сезон, я в нем покаталась», — рассказала Загитова в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Медведева добавила, что подобная практика действительно существует у фигуристов.

«Такое практикуется, что платье товарищам передаётся, как говорится, по наследству», — заявила Медведева.

Загитова выступала с произвольной программой «Дон Кихот» на музыку Людвига Минкуса в сезоне-2017/18, в котором завоевала золото Олимпиады в Пхёнчхане. Медведева выступала в этом же платье в сезоне-2013/14, в котором завоевала бронзу юниорского чемпионата мира и серии Гран-при.