Загитова рассказала, как «донашивала» платье за Медведевой 

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, почему в прошлом выступала в платье вице-чемпионки Игр Евгении Медведевой.
«Моя программа называлась «Дон Кихот». И Этери Георгиевна такая говорит: «О, у Жени есть платье, которое тебе подойдёт под программу». Женя любезно согласилась мне его отдать на сезон, я в нем покаталась», — рассказала Загитова в эфире шоу «Вечерний Ургант».
Медведева добавила, что подобная практика действительно существует у фигуристов.
«Такое практикуется, что платье товарищам передаётся, как говорится, по наследству», — заявила Медведева.
Загитова выступала с произвольной программой «Дон Кихот» на музыку Людвига Минкуса в сезоне-2017/18, в котором завоевала золото Олимпиады в Пхёнчхане. Медведева выступала в этом же платье в сезоне-2013/14, в котором завоевала бронзу юниорского чемпионата мира и серии Гран-при.
Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева выступят на командном турнире в Москве.