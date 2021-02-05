Щербакова и Валиева попали в команду Загитовой на Кубке Первого канала

Стал известен состав команды Алины Загитовой на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

В рамках Кубка Первого канала между собой соревнуются две команды, капитанами которых являются Медведева и Алина Загитова. В каждом коллективе есть по три одиночницы, три одиночника, две спортивных пары и три дуэта из танцев на льду.

6 февраля все представители команд покажут свои короткие программы, а 7 февраля — произвольные. Победу одержит коллектив с наибольшей суммой баллов в сумме.

Ранее женская команда победила мужскую на прыжковом турнире в Москве.