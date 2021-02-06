Туктамышева представит новую короткую программу на турнире в Москве 

Матч-центр
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Матч-центр
30 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 2
Севилья Севилья
Реал Мадрид
Реал Мадрид
1 2
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
1 0
Эльче Эльче
30 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вердер
Вердер
1 1
Шальке-04 Шальке-04
Бавария
Бавария
4 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
Унион
Унион
1 1
Боруссия М Боруссия М
30 января

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Эвертон
Эвертон
0 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
2 2
Фулхэм Фулхэм
31 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Хетафе
Хетафе
0 0
Алавес Алавес
Кадис
Кадис
2 4
Атлетико М Атлетико М
Гранада
Гранада
0 0
Сельта Сельта
31 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
3 1
Арминия Арминия
Вольфсбург
Вольфсбург
3 0
Фрайбург Фрайбург
31 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Челси
Челси
2 0
Бёрнли Бёрнли
Лестер Сити
Лестер Сити
1 3
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 3
Ливерпуль Ливерпуль
1 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
1 0
Осасуна Осасуна
2 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
2 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
9 0
Саутгемптон Саутгемптон
3 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
0 2
Лестер Сити Лестер Сити
Бёрнли
Бёрнли
0 2
Манчестер Сити Манчестер Сити
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 2
Эвертон Эвертон
4 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
0 1
Челси Челси
5 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Алавес
Алавес
1 0
Вальядолид Вальядолид
5 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
0 1
Бавария Бавария
6 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
2 2
Гранада Гранада
Уэска
Уэска
0 0
Реал Мадрид Реал Мадрид
Эльче
Эльче
20:30
Вильярреал Вильярреал
6 февраля

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Байер
Байер
2 0
Штутгарт Штутгарт
Шальке-04
Шальке-04
0 1
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Фрайбург
Фрайбург
0 0
Боруссия Д Боруссия Д
6 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
1 0
Арсенал Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 0
Саутгемптон Саутгемптон
Бёрнли
Бёрнли
0 0
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
7 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
16:00
Кадис Кадис
Атлетик Б
Атлетик Б
18:15
Валенсия Валенсия
Осасуна
Осасуна
20:30
Эйбар Эйбар
7 февраля

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Арминия
Арминия
20:00
Вердер Вердер
7 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
15:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
8 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
23:00
Сельта Сельта
8 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
9 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
23:00
Хетафе Хетафе
12 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
23:00
Эльче Эльче
12 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
22:30
Аугсбург Аугсбург
13 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
16:00
Атлетико М Атлетико М
Севилья
Севилья
18:15
Уэска Уэска
Эйбар
Эйбар
20:30
Вальядолид Вальядолид
13 февраля

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Вердер
Вердер
17:30
Фрайбург Фрайбург
Байер
Байер
17:30
Майнц Майнц
13 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
15:30
Ливерпуль Ливерпуль
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Бёрнли Бёрнли
Манчестер Сити
Манчестер Сити
20:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур

Туктамышева представит новую короткую программу на турнире в Москве 

Спорт РИА Новости 3 часа назад
Чемпионка мира 2015 года фигуристка Елизавета Туктамышева покажет новую короткую программу на Кубке Первого канала под композицию Lovely американских исполнителей Билли Айлиш и Халида.
Новую короткую фигуристка фрагментами показала в субботу на утренней тренировке командного турнира. В текущем сезоне Туктамышева выступала в короткой программе под музыку из балета "Спартак" Арама Хачатуряна.
Тренер 24-летней спортсменки Алексей Мишин сообщил, что объяснит смену программы после Кубка Первого канала.
Видео дня. «Челси» одержал победу над «Тоттенхэмом»
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Фигурное катание , Билли Айлиш , Алексей Мишин , Елизавета Туктамышева , Арам Хачатурян , Спартак
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