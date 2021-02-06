Туктамышева представит новую короткую программу на турнире в Москве 

Чемпионка мира 2015 года фигуристка Елизавета Туктамышева покажет новую короткую программу на Кубке Первого канала под композицию Lovely американских исполнителей Билли Айлиш и Халида.
Новую короткую фигуристка фрагментами показала в субботу на утренней тренировке командного турнира. В текущем сезоне Туктамышева выступала в короткой программе под музыку из балета "Спартак" Арама Хачатуряна.
Тренер 24-летней спортсменки Алексей Мишин сообщил, что объяснит смену программы после Кубка Первого канала.