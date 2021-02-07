Плющенко подарит iPhone прыгнувшей тройной аксель Титовой

12-летняя фигуристка Софья Титова, тренирующаяся в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, исполнила на тренировке аксель в три с половиной оборота.
Видео с прыжком Титовой опубликовал в инстаграме Плющенко. Его супруга Яна Рудковская в комментариях поинтересовалась, получит ли фигуристка подарок за исполненный прыжок.
«12-й айфон max — приз за тройной аксель от Евгения Викторовича? Софа, молодец! Добила!» — написала Рудковская.
«Я когда-то не сдерживал свои обещания?! Завтра вместе вручим», — ответил Плющенко Рудковской.