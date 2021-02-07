Команда Загитовой выиграла Кубок Первого канала

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Матч-центр
1 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
1 0
Осасуна Осасуна
2 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Арсенал Арсенал
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
2 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
9 0
Саутгемптон Саутгемптон
3 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
0 2
Лестер Сити Лестер Сити
Бёрнли
Бёрнли
0 2
Манчестер Сити Манчестер Сити
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 2
Эвертон Эвертон
4 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
0 1
Челси Челси
5 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Алавес
Алавес
1 0
Вальядолид Вальядолид
5 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
0 1
Бавария Бавария
6 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
2 2
Гранада Гранада
Уэска
Уэска
1 2
Реал Мадрид Реал Мадрид
Эльче
Эльче
2 2
Вильярреал Вильярреал
6 февраля

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
0 2
Вольфсбург Вольфсбург
Шальке-04
Шальке-04
0 3
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Фрайбург
Фрайбург
2 1
Боруссия Д Боруссия Д
6 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
1 0
Арсенал Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
3 2
Саутгемптон Саутгемптон
Бёрнли
Бёрнли
1 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
7 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4 1
Кадис Кадис
Атлетик Б
Атлетик Б
1 1
Валенсия Валенсия
Осасуна
Осасуна
2 1
Эйбар Эйбар
7 февраля

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
1 3
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Арминия
Арминия
×
Вердер Вердер
7 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
2 0
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0 0
Лестер Сити Лестер Сити
Ливерпуль
Ливерпуль
1 4
Манчестер Сити Манчестер Сити
8 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
23:00
Сельта Сельта
8 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
9 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
23:00
Хетафе Хетафе
12 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
23:00
Эльче Эльче
12 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
22:30
Аугсбург Аугсбург
13 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
16:00
Атлетико М Атлетико М
Севилья
Севилья
18:15
Уэска Уэска
Эйбар
Эйбар
20:30
Вальядолид Вальядолид
13 февраля

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
17:30
Герта Герта
Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Вердер
Вердер
17:30
Фрайбург Фрайбург
13 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
15:30
Ливерпуль Ливерпуль
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Бёрнли Бёрнли
Манчестер Сити
Манчестер Сити
20:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
14 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Хетафе
Хетафе
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Реал Мадрид
Реал Мадрид
18:15
Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
20:30
Осасуна Осасуна
14 февраля

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Кёльн Кёльн
Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Боруссия М Боруссия М
14 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
15:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Арсенал
Арсенал
19:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
15 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Кадис
Кадис
23:00
Атлетик Б Атлетик Б
15 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Бавария
Бавария
22:30
Арминия Арминия
15 февраля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
21:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Челси
Челси
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед

Команда Алины Загитовой выиграла командный Кубок Первого канала 

Чемпионат.com 5 часов назад
Команда Загитовой выиграла Кубок Первого канала
Фото: championat.com
В московском дворце спорта «Мегаспорт» завершились соревнования Кубка Первого канала по фигурному катанию среди команд Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Финальную точку поставили девушки, которые показали произвольные программы.
Сразу две фигуристки команды Загитовой получили оценки выше мирового рекорда. Лучшей была Камила Валиева, вновь исполнившая тройной аксель. 19 баллов уступила ей Анна Щербакова.
В команде Медведевой два тройных акселя исполнила Елизавета Туктамышева, четверной тулуп во второй части программы Александра Трусова, но этого не хватило, чтобы выиграть.
Медведева и Загитова снова схлестнутся на льду
Итоговый счёт — 2634,95 — 2606,21 в пользу команды «Красная машина»

Команда Евгении Медведевой «Время первых»

Александра Трусова — 163,33 Елизавета Туктамышева — 150,41 Майя Хромых — 136,75

Команда Алины Загитовой «Красная машина»

Анна Щербакова — 169,06 Камила Валиева — 179,19 Дарья Усачёва — 156,04
Видео дня. «Челси» одержал победу над «Тоттенхэмом»
Чемпионат.com: последние новости
Команды Загитовой и Медведевой выбрали названия на Кубке Первого канала Команды Загитовой и Медведевой выбрали названия на Кубке Первого канала Ягудин — об ошибке судей на юниорском ЧР: в какой-то момент усомнился в своей адекватности Ягудин — об ошибке судей на юниорском ЧР: в какой-то момент усомнился в своей адекватности Хабиб высказался об убийстве бывшего главы дагестанского села Хабиб высказался об убийстве бывшего главы дагестанского села
Комментарии 63
Фигурное катание , Евгения Медведева , Александр Трусов , Анна Щербакова , Елизавета Туктамышева , Камила Валиева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение