Авербух подтвердил участие Загитовой в «Ледниковом периоде» 

Серебряный призёр Олимпийских игр, а ныне хореограф и постановщик Илья Авербух подтвердил информацию о планирующемся участии олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Алины Загитовой в шоу «Ледниковый период».
«Я сделал ей предложение, Алина согласилась. Она будет участвовать в нашем главном вечере, который пройдёт 7 марта, и как ведущая, и как спортсменка. Алина покажет свой номер», — приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».
Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года.
Ранее сообщалось, что команда Загитовой выиграла Кубок Первого канала.