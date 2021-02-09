Медведева рассказала о сильной боли в губах

У фигуристки Евгении Медведевой сильно болят губы. Об этом сообщает Sport24.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Медведева приняла участие в Кубке Первого канала по фигурному катанию. Команда, капитаном которой она была, проиграла команде фигуристки Алины Загитовой, но выиграла приз зрительских симпатий. На днях Медведева провела прямой эфир в инстаграме.
«Непонятно, что у меня с губами! Я не знаю! Видимо, я так долго кричала и орала в тимбоксе, что у меня так все потрескалось и обветрилось. Дико болят! Даже не знаю, что с этим делать. Говорят, что витаминов не хватает, но вроде все пью. Не знаю!» — заявила она в ходе него.
21-летняя Медведева, как сообщал «Рамблер», — двукратная чемпионка мира и Европы, двукратная серебряная призерка Олимпийских игр. В 2018 году она начала сотрудничать с канадским тренером Брайаном Орсером и переехала в Канаду. В марте 2020-го она назвала критику за это со стороны российских поклонников фигурного катания беспричинной и очень болезненной. Спортсменка призналась, что это нелучшим образом сказалось на ее психическом здоровье, но она смогла преодолеть эту ситуацию.