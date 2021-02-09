Медведева рассказала о сильной боли в губах

«Непонятно, что у меня с губами! Я не знаю! Видимо, я так долго кричала и орала в тимбоксе, что у меня так все потрескалось и обветрилось. Дико болят! Даже не знаю, что с этим делать. Говорят, что витаминов не хватает, но вроде все пью. Не знаю!» — заявила она в ходе него.