Кубок Первого канала будет проводиться на регулярной основе

Командный Кубок Первого канала по фигурному катанию будет проводиться на регулярной основе — турнир задумывался как формат, который будет развиваться. Об этом ТАСС сообщила руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова.

Первый турнир прошел в Москве с 5 по 7 февраля, в первый день состоялся прыжковый фестиваль, 6-7 февраля в короткой и произвольной программах состязались две команды — "Красная машина" (капитан — Алина Загитова ) и "Время первых" (капитан — Евгения Медведева ). Победителями стала команда Загитовой с итоговым счетом 2634,95:2606,21 балла.

"Да, безусловно, — сказала Черносвитова, отвечая на вопрос о регулярности турнира. — Кубок Первого канала задумывался не как разовое мероприятие, а как формат, который хотелось бы развивать в будущем, причем достаточно разнообразно. Нам кажется, что мы сделали правильный шаг в нужном направлении, теперь работаем дальше. Да, мы постараемся всех удивить еще раз".

Нынешний турнир прошел в условиях пандемии коронавируса, из-за которой был отменен ряд соревнований, в том числе чемпионат Европы в Загребе. "Безусловно, основная сложность [через год] будет связана с насыщенным календарем международных стартов в следующем сезоне, но мы искренне надеемся, что совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России найдем решение, которое будет максимально комфортно для спортсменов и актуально для болельщиков", — подчеркнула она.

Черносвитова отметила, что несколько важных деталей будут доработаны.