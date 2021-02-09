Загитова победила, Медведева плакала: как прошел Кубок Первого канала 

В Москве завершился Кубок Первого канала, в котором боролись друг с другом команды фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Победу одержала команда Загитовой, рассказал «Чемпионат».

Как писал «Рамблер», на Олимпиаде-2018 Медведева уступила Загитовой и завоевала серебряную медаль. После Игр Медведева ушла от их общего тренера Этери Тутберидзе к наставнику из Канады Брайану Орсеру

Как рассказывала Тутберидзе, Медведеву расстроило, что ей не дали возможности выиграть и не оставили Загитову в юниорах еще на год.

Спортсменки, по данным СМИ, перестали общаться, но в 2021 году они согласились вместе участвовать в проекте Первого канала.

В итоге две фигуристки из команды Загитовой получили оценки выше мирового рекорда. Лучшей стала Камила Валиева , исполнившая тройной аксель.

«Команды были более-менее равны. У Жени тоже был сильный состав. Мальчики по рейтингу были выше у Жени, Михаил Коляда. Но сегодня девочки были молодцы и подняли нашу команду на первое место», — сказала Загитова.

Приз зрительских симпатий достался команде Медведевой с перевесом в 54 процента голосов.

«Чемпионат» опубликовал фотографии с турнира, на которых видно, как Загитову качали на руках, а Медведева расчувствовалась до слез.