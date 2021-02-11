В академии Плющенко ответили на критику в частой смене тренеров у фигуристов 

«Сергей Александрович тренирует и очень много. У наших детей если что-то и меняется, то только в лучшую сторону. Вы, видимо, не на ту страницу зашли. Саша Плющенко тренируется в группе у своего папы и всегда тренировался. Программу «Пираты Карибского моря» ему поставил как раз Сергей Александрович», — ответил пользователю аккаунт «Академии Плющенко».