В академии Плющенко ответили на критику в частой смене тренеров у фигуристов 

Академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко опубликовала видео, на котором сын прославленного фигуриста Александр выполняет каскад двойной флип-аксель в 1,5 оборота-двойной сальхов.
В описании ролика сообщили, что Александр Плющенко тренируется в группе у своего отца, а также под началом Людмилы Алферовой, Юлии Липницкой и Влада Тарасенко.
«Так быстро группы меняются у ваших детей. Великий коуч Розанов больше его не тренирует?» — спросила подписчица в комментариях.
«Сергей Александрович тренирует и очень много. У наших детей если что-то и меняется, то только в лучшую сторону. Вы, видимо, не на ту страницу зашли. Саша Плющенко тренируется в группе у своего папы и всегда тренировался. Программу «Пираты Карибского моря» ему поставил как раз Сергей Александрович», — ответил пользователю аккаунт «Академии Плющенко».
Напомним, тренер Сергей Розанов перешел к Плющенко из группы Этери Тутберидзе.