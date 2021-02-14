Ягудин рассказал о жёстком воспитании детей 

Без жёсткой критики ни в коем случае. Не жестоко, а жёстко. Для них самое ужасное наказание — когда забирают гаджеты. Сначала домашнее задание — а потом вперёд. Для моих детей сейчас спорт и образование на первом месте, — приводит слова фигуриста StarHit.