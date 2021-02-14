Ягудин рассказал о жёстком воспитании детей 

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Матч-центр
7 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4 1
Кадис Кадис
Атлетик Б
Атлетик Б
1 1
Валенсия Валенсия
Осасуна
Осасуна
2 1
Эйбар Эйбар
7 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
1 3
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
7 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
2 0
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0 0
Лестер Сити Лестер Сити
Ливерпуль
Ливерпуль
1 4
Манчестер Сити Манчестер Сити
8 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
2 2
Сельта Сельта
8 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
9 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
2 0
Хетафе Хетафе
12 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
3 1
Эльче Эльче
12 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 1
Аугсбург Аугсбург
13 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
1 2
Атлетико М Атлетико М
Севилья
Севилья
1 0
Уэска Уэска
Эйбар
Эйбар
1 1
Вальядолид Вальядолид
13 февраля

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Байер
Байер
2 2
Майнц Майнц
Боруссия Д
Боруссия Д
2 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
Вердер
Вердер
0 0
Фрайбург Фрайбург
13 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
3 1
Ливерпуль Ливерпуль
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
0 3
Бёрнли Бёрнли
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3 0
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
14 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Хетафе
Хетафе
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Реал Мадрид
Реал Мадрид
18:15
Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
20:30
Осасуна Осасуна
14 февраля

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Кёльн Кёльн
Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Боруссия М Боруссия М
14 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
15:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Арсенал
Арсенал
19:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
15 февраля

Испанская Примера

1 из 1
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Кадис
Кадис
23:00
Атлетик Б Атлетик Б
15 февраля

Бундеслига

1 из 1
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Бавария
Бавария
22:30
Арминия Арминия
15 февраля

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
21:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Челси
Челси
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
17 февраля

Испанская Примера

1 из 1
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Леванте
Леванте
21:00
Атлетико М Атлетико М
17 февраля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
21:00
Фулхэм Фулхэм
Эвертон
Эвертон
23:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
19 февраля

Испанская Примера

1 из 1
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Бетис
Бетис
23:00
Хетафе Хетафе
19 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Арминия
Арминия
22:30
Вольфсбург Вольфсбург
19 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
20 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эльче
Эльче
16:00
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
18:15
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
20:30
Сельта Сельта
20 февраля

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Кёльн
Кёльн
17:30
Штутгарт Штутгарт
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Бавария Бавария
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Унион Унион
20 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Саутгемптон
Саутгемптон
15:30
Челси Челси
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
20:30
Эвертон Эвертон
21 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Барселона
Барселона
16:00
Кадис Кадис
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
18:15
Алавес Алавес
Уэска
Уэска
20:30
Гранада Гранада
21 февраля

Бундеслига

3 из 3
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Аугсбург
Аугсбург
15:30
Байер Байер
Герта
Герта
17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Хоффенхайм
20:00
Вердер Вердер
21 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
15:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
Астон Вилла
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
Арсенал
Арсенал
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити

Ягудин рассказал о жёстком воспитании детей 

News.ru 3 часа назад
Ягудин рассказал о жёстком воспитании детей
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Алексей Ягудин рассказал, как они с женой воспитывают дочек. Старшей дочери фигуриста Лизе 11 лет, а младшей Мишель — пять.
Спортсмен признался, что любит баловать своих детей, но понимает, что в воспитании важно проявлять характер.

Без жёсткой критики ни в коем случае. Не жестоко, а жёстко. Для них самое ужасное наказание — когда забирают гаджеты. Сначала домашнее задание — а потом вперёд. Для моих детей сейчас спорт и образование на первом месте, — приводит слова фигуриста StarHit.

Жена спортсмена Татьяна Тотьмянина добавила, что в детстве взрослые не сильно интересовались её потребностями. И фигурное катание стало единственным способом проявить себя, вырваться из толпы и увидеть другие страны. Фигуристка уверена, что желания детей всегда нужно учитывать, а ребёнку должно нравится то, чем он занимается.
Ранее NEWS.ru сообщал, что фигуристы Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин решили провести отдых в Дубае. Пара вместе уже 12 лет. После выступления на ледовом шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в Сочи прославленные спортсмены улетели отдыхать в тёплые края.
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Комментарии 1
Фигурное катание , Илья Авербух , Алексей Ягудин , Татьяна Тотьмянина , StarHit
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