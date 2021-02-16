Туктамышева хотела завершить карьеру

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что думала о завершении профессиональной спортивной карьеры.

«У меня были мысли, думаю, как у любого спортсмена, просто закончить карьеру, но предать тренера, который вложил душу в тебя, который сам развивается, и ты знаешь, что это один из лучших тренеров в мире, было бы очень глупо, мне кажется. Я бы себе точно не простила такое. Мишин навсегда. Мысли даже не в олимпийские сезоны были, постолимпийские у меня нормально идут», — сказала Туктамышева в интервью на YouTube-канале журналиста Василия Конова.

По её словам, она думала над завершением карьеры в 2017 году, когда не очень хорошо выступала, но сейчас ей кажется, что она не закончит выступать, пока не исполнит чисто четверной прыжок в произвольной программе.

«Мне нужно это сделать, потому что я знаю, что это возможно. Думаю, что до Олимпиады 100%, а после Олимпиады посмотрим. Но тело пока говорит: «Катайся, Лиза, всё нормально», — добавила Туктамышева.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года.