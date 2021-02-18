Фигуристку Щербакову призвали сняться с Кубка России 

Обозреватель News.ru Белла Гаургашвили рассказала , что большинство российских чемпионов снялись с финала Кубка России по фигурному катанию ради турнира Challenge Cup в Гааге. По ее мнению, это правильное решение: спортсмены уже забыли, что такое международные соревнования.

Автор назвала главной целью российских фигуристов Чемпионат мира, который, как писал «Рамблер», пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. По мнению Гаургашвили, участие в Challenge Cup (пройдет с 25 по 28 февраля) — лучшая подготовка к ЧМ. Весь сезон россияне выступили только на внутренних турнирах, посоревноваться на международной арене они не могли из-за пандемии.

Challenge Cup — первый серьезный международный чемпионат за последнее время, в нем примут участие представитель Грузии Морис Квителашвили , француз Кевин Эймоз, бельгийка Луна Хендрикс, Алексия Паганини из Швейцарии и другие звезды фигурного катания.

Автор отметила, что ученица Тутберидзе Анна Щербакова — фигуристка номер один в России.

«Какой смысл Щербаковой в очередной раз крушить своих соперниц в финале Кубка страны? Для самоутверждения? Это все можно сделать и на международном старте», — подчеркнула Гаургашвили.

По ее мнению, Щербакова должна воспользоваться возможностью и посоревноваться с иностранными спортсменками.