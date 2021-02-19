Плющенко похвалил Трусову за трудолюбие

"Отличительной чертой Саши является ее способность работать по 24 часа семь дней в неделю. Она постоянно тренируется самостоятельно, благо, в данный момент база позволяет это. Трусова готова пахать и пахать. Другого такого фигуриста я никогда не встречал", — сказал Плющенко в интервью РИА "Новости".