Туктамышева вмешалась в спор Загитовой и Медведевой 

По итогам турнира Кубок Первого канала по фигурному катанию был официально присужден команде Алины Загитовой («Красная машина»). Приз зрительских симпатий достался команде Евгении Медведевой («Время первых»). После соревнований Медведева намекнула, что составы команд были сформированы не справедливо: Алина Загитова заполучила в свой состав «два первых места чемпионата России».

На пресс-конференции по итогам турнира фигуристка вообще отказалась признавать поражение, заявив, что тоже является победительницей, заполучив поддержку зрителей. На выпад «коллеги» отреагировала Загитова, подчеркнув, что победитель всё-таки один, поскольку кубок в результате оказался у «Красной машины».

Туктамышева, комментируя спор спортсменок, заявила, что в турнире победила команда Загитовой. При этом фигуристка подчеркнула, что к подобным соревнованиям не стоит подходить с позиции «выиграл-проиграл».

По ее словам, главное в том, что все участники получили удовольствие. Она также добавила, что считает составы команд «более-менее равноценными», но в следующий раз одобрила бы жеребьевку «в другом формате».

Ранее, как сообщал «Рамблер», Алине Загитовой предложили вести шоу «Ледниковый период» вместе с Евгенией Медведевой. Олимпийская чемпионка отказалась, предоставив продюсерам программы выбор между собой и «заклятой подругой». В результате организаторы выбрали Загитову из-за ее более свободного графика.