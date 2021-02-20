Почему Трусова поедет на ЧМ без отбора 

По словам Гаургашвили, ситуацию решили в корне изменить в последний момент. За неделю до финала Кубка России стало известно, что на него не поедут Трусова и все вторые места чемпионата России (исключение — мужская дисциплина). Трусова была третьей на национальном чемпионате, но вице-чемпионка Камила Валиева не может участвовать в отборе на ЧМ из-за возраста и уступает свое место.

Автор подчеркнула, что чиновники не прокомментировали это изменение, но Плющенко рассказал о продолжающейся подготовке Трусовой к ЧМ.

«Видимо, в итоге было принято решение вернуться к прежней схеме формирования заявки — с прямой путевкой для первых двух мест чемпионата России», — отметила Гаургашвили.

По ее словам, и Трусова, и спортивная пара Александра Бойкова Дмитрий Козловский — действительно вторые номера национальной команды, но изменения правил в последний момент создают «негативный фон».

Как писал «Рамблер», ранее большинство российских чемпионов снялись с финала Кубка России по фигурному катанию ради турнира Challenge Cup в Гааге. Гаургашвили называла это правильным решением, так как спортсмены уже забыли, что такое международные соревнования.

Главная цель российских фигуристов — чемпионат мира, который пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.