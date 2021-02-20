Трусова прокомментировала возвращение к Тутберидзе 

В мае, как сообщал «Рамблер», 16-летняя Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко. Сегодня она рассказала, что у ее бывшего и нынешнего тренеров разные подходы к тренировочному процессу и во время соревнований, в связи с чем в первое время после перехода ей было сложно. К настоящему моменту Трусова и Плющенко поняли, что должны делать каждый со своей стороны.

«Сейчас все хорошо. С Евгением Викторовичем мне очень комфортно. У нас очень хорошая команда. То, что я возвращаюсь к Этери Георгиевне, это все слухи. Я в данный момент тренируюсь и буду тренироваться у Плющенко», — сообщила фигуристка.

Она высказала мнение, что Плющенко уже перестроился из спортсмена в тренеры, а также рассказала, что ей очень нравится кататься на катке новой академии Плющенко в Московской области. Также ей нравится то, что Плющенко построил ей дом рядом с академией.