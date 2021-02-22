Фигуристку Слуцкую обокрала няня 

«Я всегда откладываю вещи, из которых вырастают мои дети, чтобы потом отдать их нуждающимся. Однажды я начала собирать сумку для женщины с тремя мальчишками, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, и поняла, что абсолютно все отложенные для таких целей вещи исчезли. Видимо, они вывозилось из моего дома мешками и коробками, пока я была на работе…