Плющенко раскрыл сумму заработков своих воспитанников 

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как поощряет воспитанников своей академии. По его словам, он платит деньги не только за призовые места, но и за удачно выполненные элементы, сообщает издание Tatler.

Плющенко уточнил, что на деньги от него лично могут рассчитывать не все молодые спортсмены и не всегда. Обычно тренер выдает деньги за призовые места на соревнованиях, но бывает и так, что поощряется, например, первый удачно выполненный прыжок.

«Я ему (спортсмену) пять, десять, пятнадцать, тридцать тысяч рублей», — пояснил олимпийский чемпион.

Автор статьи иронично заметил, что семейный бюджет Плющенко в прошедшем сезоне оказался «не слишком подорван», поскольку его воспитанники не часто появлялись на пьедесталах. Сам тренер признался, что «многое получилось, многое не получилось». Он отметил, что чемпионат России для него и спортсменов «не самый главный», а все силы брошены на подготовку к чемпионату мира и Олимпийским играм.