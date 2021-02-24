Плющенко раскрыл сумму заработков своих воспитанников 

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как поощряет воспитанников своей академии. По его словам, он платит деньги не только за призовые места, но и за удачно выполненные элементы, сообщает издание Tatler.
Плющенко уточнил, что на деньги от него лично могут рассчитывать не все молодые спортсмены и не всегда. Обычно тренер выдает деньги за призовые места на соревнованиях, но бывает и так, что поощряется, например, первый удачно выполненный прыжок.
«Я ему (спортсмену) пять, десять, пятнадцать, тридцать тысяч рублей», — пояснил олимпийский чемпион.
Автор статьи иронично заметил, что семейный бюджет Плющенко в прошедшем сезоне оказался «не слишком подорван», поскольку его воспитанники не часто появлялись на пьедесталах. Сам тренер признался, что «многое получилось, многое не получилось». Он отметил, что чемпионат России для него и спортсменов «не самый главный», а все силы брошены на подготовку к чемпионату мира и Олимпийским играм.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Евгения Плющенко обвинили в переманивании в свою академию воспитанников Этери Тутберидзе. Вскрылась переписка его жены Яны Рудковской с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. В диалоге продюсер отметила, что Плющенко «очень ждёт» спортсменку, а также сообщила ей об открытии «своих» катков в Москве и Московской области. Загитова вежливо поблагодарила за предложение и отметила, что она «останется у Этери Георгиевны». Рудковская отвергла обвинения в переманивании. По ее словам, ей известно, что чемпионка интересуется атмосферой в академии супруга, а год назад Загитова рассматривала предложение об участии в шоу олимпийского чемпиона.