Туктамышева снялась в откровенной фотосессии Maxim 

Фигуристка Елизавета Туктамышева появится на обложке нового номера журнала «Максим». Об этом сообщается на сайте издания.

Мартовский номер «Максима» поступит в продажу завтра. На его обложке Туктамышева запечатлена в прозрачном нижнем белья с аппликациями, чулках и чокере.

«Лиза Туктамышева. Лучшая фигура фигурного катания!» — сказано на обложке.

Судя по ней, также в номере будет рассказано о культуре отмены как легком способе потерять друзей и 15 способах настроить сексуальную жизнь на расстоянии. Помимо этого, как сказано на сайте журнала, в номере можно будет найти издевки закомплексованных редакторов издания в ответ на письма читателей, интервью актера Никиты Кукушкина и список самых странных, длинных, быстрых, больших и дорогих новых рекордов Гиннесса.

В ноябре, как сообщал «Рамблер», Туктамышева устроила в своем инстаграме сессию «вопрос-ответ» с подписчиками. В ходе нее спортсменку, в частности, спросили, не мешает ли ей кататься грудь. Она ответила, что только помогает, не объяснив как именно.