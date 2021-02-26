Туктамышев: я поняла, что моё тело красивое

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как решилась сняться в фотосессии для журнала Maxim.

«Maxim предложил мне сняться — главный редактор написал моему агенту, это мне было очень приятно, потому что не мы как-то искали, а сами меня выбрали и сразу на обложку. Первые эмоции были: просто вау, меня пригласили! Причём я давно как-то об этом думала, что если меня позовут сниматься для журнала Maxim, я соглашусь. У меня всегда была такая идея.

Потом у меня были сомнения, стоит ли это делать, потому что это всё-таки очень компрометирующая съёмка. Но поговорив с агентом, решили, что сделаем её не такой пошлой и сделаем это красиво. Смотрю на фотографии, которые прислали, — мне безумно нравится.

Мне было очень комфортно. Я так понимаю, команда собирается не только из-за качества, но и какие они люди. Для девушек нужно создавать определенную атмосферу, чтобы они не сковывались, не стеснялись. Настроение вне съёмки будет отражаться и на фотографиях. Очень классные гримёр, костюмеры, и фотограф попался потрясающий. Он очень красиво выставлял свет, очень современно, это реально было как искусство. Он очень долго ставил свет, какую лампочку выключить, какую включить…

Когда я увидела первые результаты, я думала: может, как-то стесняться, но ладно, нет. Пока есть возможность с таким фотографом сделать офигенные и красивые эротические фотографии, то можно даже снять верх и сделать, для себя по крайней мере, какие-то крутые фотки.

Будет разная реакция? Естественно, на что-то яркое она всегда разная. В первую очередь я делала это для себя, потому что у меня не было никогда восхищения по поводу своей фигуры. Нормальная спортивная фигура, но у меня не модельная внешность. Хорошая фигурка. Когда я увидела фотографии для Maxim, у меня самооценка выше стала. Я поняла, что моё тело может быть красивым. Не может быть, моё тело — красивое», — сказала Туктамышева в интервью каналу Ice Room.