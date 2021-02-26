Туктамышева рассказала об откровенной съемке в Maxim

Съемка для журнала «Максим» повысила самооценку фигуристки Елизаветы Туктамышевой . Об этом она сама сообщила в эфире подкаста Ice Room.

Сегодня, как сообщал «Рамблер», в продажу поступил мартовский номер «Максима» с Туктамышевой на обложке. На ней она запечатлена в прозрачном нижнем белье с аппликациями, чулках и чокере. В подписи сказано, что у Туктамышевой лучшая фигура фигурного катания.

Вчера спортсменка рассказала, что давно думала о том, что если ее позовут сниматься для «Максима», то она согласится, однако после получения предложения засомневалась, так как эта съемка — очень компрометирующая.

«Мне безумно нравятся получившиеся фотографии! Мне было очень комфортно! Было очень круто! Когда есть возможность сделать с таким фотографом такие офигенные эротические фотографии, то можно даже снять верх», — сообщила она.

Фигуристка рассказала, что в первую очередь решилась на фотосессию ради самой себя — она никогда не восхищалась собственной фигурой, которую считала нормальной спортивной, а после съемки для «Максима» у нее повысилась самооценка, она поняла, что ее тело красивое.