Тренер высказался об интимной съемке Туктамышевой

Сегодня, как сообщал «Рамблер», в продажу поступил мартовский номер журнала «Максим» с Туктамышевой на обложке. На ней она запечатлена в прозрачном нижнем белье с аппликациями, чулках и чокере. В подписи сказано, что у Туктамышевой лучшая фигура фигурного катания.

«Женское тело Туктамышевой привлекало бы внимание мужчин, наверное, и первобытных. Несомненно в античных временах породило бы массу творений в живописи, которыми мы наслаждались бы до сегодняшнего дня. Думаю, что фотоссесию Лизы можно отнести в этот же ряд», — прокомментировал Мишин.

Ранее сама Туктамышева рассказала, что решилась на фотосессию в первую очередь ради самой себя, потому что никогда не восхищалась собственной фигурой, считала ее нормальной спортивной, а после съемки для «Максима» у нее повысилась самооценка, она поняла, что ее тело красивое.

Также спортсменка сообщила, что давно думала о том, что если ее позовут сниматься для «Максима», то она согласится, однако после получения предложения засомневалась, так как эта съемка — очень компрометирующая.